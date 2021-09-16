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التعليم توجه بالحفاظ على نظافة المدارس وإزالة القمامة استعدادا للعام الجديد

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 11:26 ص
التربية والتعليم
التربية والتعليم
مارينا بشارة
طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات والإدارات التعليمية بضرورة الحفاظ على نظافة المدارس وإزالة أى أكوام قمامة قد تتواجد فى محيط المدارس استعدادا للعام الدراسى الجديد.

كما طالبت الوزارة بضرورة تواصل مديرو المديريات والإدارات التعليمية والمدارس مع رؤساء الأحياء والتنسيق معهم  لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على نظافة المدارس من الخارج ومنع الباعة الجائلين من التواجد أمام المدارس.

تنطلق الدراسة 9 أكتوبر المقبل

وأعلنت وزارة التربية والتعليم خريطة العام الدراسى الجديد، حيث تنطلق الدراسة 9 أكتوبر المقبل، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الخريطة الزمنية للعام الدراسى المقبل 20212022، حيث تبدأ الدراسة فى العام الدراسي الجديد، يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021، وتنتهى يوم الخميس 16 يونيو 2022.

إجازة نصف العام الدراسى ستبدأ من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022

 
وأوضحت الوزارة، أن إجازة نصف العام الدراسى ستبدأ من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 وتستمر حتى يوم الخميس 17 فبراير 2022 (لمدة 15 يومًا).

 يبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم 19 فبراير 2022

ووفقًا للخريطة الزمنية، يبدأ الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الجديد 2021-2022، يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021 ويستمر حتى يوم 13 فبراير 2022 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم 19 فبراير 2022 ويستمر حتى 9 يونيو 2022 (مدة الدراسة الفعلية 97 يومًا).

 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 7 مايو 2022

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 15 يناير 2022، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 7 مايو 2022، على أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 21 مايو 2022، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 11 يونيو 2022.

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فيروس كورونا العام الدراسى الجديد العام الجديد التربية والتعليم

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