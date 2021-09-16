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محمد فهيم: مصر تأثرت بالتغيرات المناخية ولكنها ليست مساهمة فيها (فيديو)

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 11:26 ص
التغيرات المناخية
التغيرات المناخية
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز تغير المناخ الزراعي، إن مصر تأثرت بالتغيرات المناخية مثل باقي دول العالم، حيث تعد التغيرات المناخية قضية وجودية، حيث أن الآثار السلبية المترتبة عليها قد تكون خطيرة.

وأشار "فيهم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن نسبة مساهمة مصر في إحداث التغيرات المناخية ضئيلة جدا، ولكنها متأثرة بها بشكل كبير حيث تعتبر مصر دولة جافة، والبنية التحتية غير مؤهلة لاستقبال موجات حارة شديدة، أو كميات أمطار كبيرة.

وكشف تفاصيل اجتماع وزير الزراعة مع مسئولي البنك الدولي لدراسة تأثير تغير المناخ على القطاع، قائلا إن البنك الدولي سيساعد مصر في إعداد خطة استراتيجية قصيرة المدى للتغلب على تداعيات ظاهرة التغير المناخي على قطاع الزراعة.

الكلمات المفتاحية

مصر محمد فهيم التغيرات المناخية

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