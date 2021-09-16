برلين: الصين ترفض دخول سفينة حربية ألمانية إلى الميناء

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، إن الصين رفضت دخول سفينة حربية ألمانية كانت في مهمة إلى بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه دخول ميناء.





وأوضح المتحدث في إفادة صحفية إن السفينة المعنية هي الفرقاطة بايرن، لكنها لم تحدد الميناء الصيني. أبحرت السفينة من ألمانيا الشهر الماضي في مهمة لمدة ستة أشهر إلى بحر الصين الجنوبي. وقال المتحدث: "قررت الصين أنها لا تريد زيارة الميناء، وقد لاحظنا ذلك".





وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، عند سؤاله عن الحادث، إن الصين تأمل في أن تلعب الدول خارج المنطقة "دورًا بناء" وتحترم جهود دول المنطقة للحفاظ على السلام والاستقرار. وقال في إفادة صحفية في بكين يوم الخميس "إن الصين تولي أهمية كبيرة لتنمية شراكة استراتيجية شاملة بين الصين وألمانيا، بما في ذلك التعاون بين الجيشين". ولم ترد وزارة الدفاع الصينية على طلبات التعليق.





تطالب الصين بكل ما يقرب من بحر الصين الجنوبي، وقد أقامت مواقع عسكرية على جزر اصطناعية في المياه التي تحتوي على حقول الغاز والصيد الغني.



