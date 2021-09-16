ورشة عمل لبرنامج تنمية صعيد مصر لتدريب أصحاب الصناعات بقنا

نظَّمت وحدة تنفيذ برنامج تنمية صعيد مصر تحت رعاية اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ورشة عمل لتدريب القائمين والعاملين بالصناعات الحرفية، علي كيفية التعامل مع منصة أيادي مصر الإلكترونية التى تهدف إلى الترويج للمنتجات اليدوية والتراثية بهدف تعزيز القدرات التسويقية وزيادة فرص البيع من خلال الوصول الي المزيد من الأسواق علي المستوين المحلي والدولى بهدف تمكين الفتيات اقتصاديا، جاء ذلك بحضور محمد شكري مدرب فريق منصة أيادي مصر، وأعضاء مجموعة التكتلات الاقتصادية بوحدة تنفيذ برنامج صعيدمصر، وعدد من المختصين والعاملين في الحرف اليدوية المختلفة.



ومن جانبه أثنى فريق التكتلات الاقتصادية بوحدة تنفيذبرنامج صعيد مصر بالمحافظه على أهمية تلك المنصة في تعزيز قدرات الفئات والأسر المهمشة وتمكين المرأة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب من خلال المساعدة في تسويق منتجاتهم اليدوية، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وهو ما يعزز دخل الأسرة، ومواجهة التحديات والصعوبات التي خلفتها مؤخرا جائحة كورونا، في إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية، وبرنامج الغذاء العالمي لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية عبر أكبر منصة قومية إلكترونية هى منصة " أيادي مصر ".



وأوضح محمد شكري مدرب فريق منصة أيادي مصر أن هذه المنصة هى الأولى من نوعها فى التسويق الإلكتروني لترويج وتسويق المشغولات التراثية فى الأسواق المحلية والدولية، بالإضافة إلي مساهتمها بشكل مباشر فى تطوير الريف المصرى وتحقيق رؤية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى من خلال تمكين القائمين والعاملين من استخدام المنصة بشكل احترافي.