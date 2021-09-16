الطالع الفلكى الخَمِيس 16/9/2021..تَبْدَأ بِالتَّفَاؤل!













*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى الجدى ، ويدخل الدّلو فى السّادسة و23 دقيقة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى القوس ، ويدخل الجدى فى السّابعة و 12 دقيقة صباح اليوم بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 23 أغسطس - 22 سبتمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 16 سبتمبر - 17 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الجَبْهَة من 6 سبتمبر - 19 سبتمبر.





اليوم 6 تُوت قبطى ، 16 أيْلُول رُومى ، 9 صَفَر، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -الرّاجل الجَدَع مَيِزْعَلْش عاللى رَاح ، ياخُد الهُدر ويُأف تَانِى على رِجْلِيه.(كامل أنور من فيلم الأيدى الناعمة-1963)





*القمر فى الجدى "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الشّمس تنتقل لبرج العذراء - هنديّاً - سِيدِيرَال سِيسْتِمْ)

تنتقل بمشيئة الله تَعَالى الشمس من بُرج الأسد لبرج العذراء التاسعة و45 دقيقة مساء اليوم على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبَان ، وسوف تظل فيه لتنتقل للميزان فى التاسعة و45 دقيقة صباح 17 أكتوبر ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الهنديّة

(الشمس) ----- فى العذراء (تنتقل للميزان فى 17 أكتوبر)

(عطارد) ----- فى العذراء (ينتقل للميزان فى 22 سبتمبر)

(الزّهرة) ----- فى الميزان (تنتقل للعقرب فى 2 أكتوبر)

(القمر) ------ فى الجدى (بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى العذراء (ينتقل للميزان فى 21 أكتوبر)

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدلو فى 17 يناير 2023)

(المُشترى)--- فى الدّلو.(ينتقل للحُوت فى 13 أبريل 2022)





برج العذراء برج الإستشفاء والتداوى سواءً من الصدمات النفسية عاطفية أو مالية ومن الأمراض الجسدية خاصةً الأمراض الجلديّة فسيّد البرج هو كوكب عطارد الطبيب والإعلامى ، الإهتمام بالأطفال الصّغار ورعايتهم صحيّاً وفحص مواعيد تلقّى الأمصال فى مواعيدها المُحدّدة ، البدء فى كورس تحسين القوام أو التداوى بالأعشاب والطب البديل الآمنة كوْن العذراء برج الصيدلة ، العودة لمقاعد الدّراسة أثناء وجود الشمس فى العذراء تُؤمّن إمتصاصنا لأكبر قدر مُمكن من المعلومات فى أقصر وقت والدراسة المُستمرة لامفر منها لتحديث قدراتنا العلمية والمهنيّة بكورسات ودبلومات مُكثّفة مضغوطة مفيد ليكون بإمكاننا مُواكبة التطوّر والإحساس بأننا شباب ولا نرتكن على شهادة علمية تقادمت بمرور الأعوام ، هذا كفيل بتأميننا من الشعور بالعَجَز أمام مدير العمل فى مُقارنة مع شاب حديث التخرج إلتحق حديثاً بالعمل وحاصل على شهادة علمية راقية.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: تصرّف متهوّر قد يجعلك تبدو وكأنك تستدعى المرض لنفسك، إبتعد عن الأطعمة المكشوفة ولاتُعرّض نفسك لبرد شديد ثمّ حرارة شديدة أوالعكس.





برج الثور: لماذا ترفض البقعة الوَسَط كحل لخلاف وارد ؟ الثبات على المبدأ فضيلة و كذلك النزول عن عنادك و الإعتراف بالحقّ فضيلة.





برج الجوزاء: قد تكون فى مزاج لإفتعال مشكلة أو نكش ومُشاكسة غيرك دون داعٍ لذلك، إن كان لديك كلمة خير فقلها، إن لم يكن فاسكت.





برج السّرطان: لاتكشف معلوماتك الشخصيّة أو أسرارك لصديق، حبيب، صهر أو قريب ، صديق اليوم قد يكون عدوّ الغد المُتسلّح بأدق أسرارك.





برج الأسد: ليس من المقبول أن تكون المُهرّج لإضحاك وإمتاع الآخرين لمجرّد أن ترى من حولك سعداء، من زاد مزاحه قلّت هيبته.





برج العذراء: الرحلة من الفشل للنجاح تبدأ بالتفاؤل، هذا يعنى إزاحة العبوس عن وجهك كخطوة أولى ووضع إبتسامة لطيفة بدلاً عنه والتشمير عن ذراعيْك للعمل.





برج الميزان: ضع أكثر من صنّارة فى أكثر من مكان ، بذلك تزداد فرصتك فى صيد وظيفتك الإضافيّة التى تبحث عنها بمشيئة الله تَعَالى.





برج العقرب: عيناك مثل الصقر فى كشف عيوب الزملاء أو الزوجة و إنتقادهم بلسانٍ لاذع ،لكن تذكر أنّ الأخطاء البشرية واردة فلهذا نُسَمَّى بشراً.





برج القوس: مكوثك فى منزلك والإستمتاع بالمُتَع الحلال أفضل لك من جلسة المقاهى التى لا تخلو من غيبة أو نميمة، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الجدى: لا تعوّل كثيراً على مساعدة الآخرين لك حتى لا تُصاب بخيبة أمل ، عليك بالحركة وتطبيق المثل ما حَكّ جلدك مثل ظفرك.





برج الدّلو: لا تنزعج إن عاملك أحد أفراد أسرتك بخشونة، إنها وتيرة الحياة التى تحدث فى كل أسرة فى كل بقاع العالم.





برج الحوت: إنتبه لألفاظك التى قد تكون خشنة مع من لايستحقون تلك الخشونة،قد تخسر علاقة ثمينة بكلمة سخيفة يُصبح معها ترميم تلك العلاقة عسيراً.











