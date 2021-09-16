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اسم مفاجأة يقترب من رئاسة رابطة أندية الدوري المصري

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 11:29 ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
محمد الصو
كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن المرشح الأقوى لتولي منصب رئيس رابطة أندية الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

وأوضح شوبير، أن الأندية رفضت مقترحًا بتولي محمد فضل رئاسة لجنة الأندية، ورشحت أحمد دياب لرئاسة اللجنة، على أن يكون عماد متعب لاعب الأهلي السابق، نائبا له، ومحمد فضل في العضوية.

"دياب يقترب من رئاسة رابطة أندية الدوري"

وتابع شوبير عبر برنامجه الإذاعي: "هناك 9 أندية قامت بترشيح أحمد دياب لرئاسة لجنة الأندية، أبرزها بيراميدز والإسماعيلي والاتحاد السكندري والشرقية للدخان، بينما رشح البنك الأهلي والجونة والمقاولون العرب محمد فضل، وعدد من الأندية اقترحت تعيين عماد متعب بمنصب نائب رئيس لرابطة الأندية".

"الزمالك يرشح خالد رفعت"


وأضاف: "نادي الزمالك قام بترشيح خالد رفعت، وشريف صالح مرشح من جانب النادي المصري، والأمور تسير إلى تولي أحمد دياب رئاسة رابطة الأندية، إلا أن اتحاد الكرة قد يحاول عرقلة الأمر إذا أصر أن تقام انتخابات رابطة الأندية على اللائحة القديمة".

الكلمات المفتاحية

عماد متعب رابطة الاندية اتحاد الكرة

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