Advertisements

ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الخامسة

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 11:31 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
غدير أحمد
أسدل الستار على منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني، موسم 2021/22، بفوز ريال بيتيس على غرناطة بهدفين مقابل هدف.

ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الخامسة

وشهدت الجولة الماضية، فوز ريال مدريد على سيلتا فيجو بخمسة أهداف مقابل هدفين، بينما حقق أتلتيكو مدريد فوزًا مثيرًا على إسبانيول بهدفين مقابل هدف.

ويجلس ريال مدريد على عرش ترتيب الليجا في الوقت الحالي، متفوقًا على فالنسيا وأتلتيكو مدريد، المتساويان معه في النقاط، بفارق الأهداف.

ويقدم لكم "الفجر الرياضي" ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الرابعة كالآتي:-
1 ريال مدريد، 10 نقاط.
2 فالنسيا، 10 نقاط.
3 أتلتيكو مدريد، 10 نقاط.
4 ريال سوسيداد، 9 نقاط.
5 أتلتيك بلباو، 8 نقاط.
6 إشبيلية، 7 نقاط.
7 برشلونة، 7 نقاط.
8 مايوركا، 7 نقاط.
9 ريال بيتيس، 5 نقاط.
10 إلتشي، 5 نقاط.
11 أوساسونا، 5 نقاط.
12 رايو فايكانو، 4 نقاط.
13 فياريال، 3 نقاط.
14 ليفانتي، 3 نقاط.
15 إسبانيول، نقطتان.
16 قادش، نقطتان.
17 غرناطة، نقطتان.
18 سيلتا فيجو، نقطة واحدة.
19 خيتافي، بلا نقاط.
20 ألافيس، بلا نقاط.

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد رشلونة ترتيب الدوري الاسباني

أخبار تهمك

هل يهرب مجددا؟.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة بشأن مستقبل كارتيرون

منذ ساعتين و 14 دقيقة

مفاجأة.. تفاصيل استقالة أسامة نبيه من تدريب الزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. آخر تطورات تجديد عقد معلول مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عبد الله السعيد يتخذ قرارا ناريا من أجل الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

مهدد بالاستبعاد.. شوبير يفجر مفاجأة عن ترشح أبوريدة لرئاسة اتحاد الكرة

منذ 37 دقيقة

عاجل.. القبض على أب حاول ذبح ابنه في القاهرة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. فيديو يوثق سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ حوالي 9 ساعات

كواليس غضب محمد عبد الغني في الزمالك

منذ ساعة الا ربع

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تجديد نجم الزمالك.. وحقيقه مفاوضات الأهلي لضمه

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يوجه ضربة موجعة لأشرف بن شرقي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. فرنسا تعلن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الصحراء الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن "خناقة" النقاز والمثلوثي في الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

3 أسباب تعطل تعاقد الزمالك مع الصفقة النارية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ 38 دقيقة

ميدو يكشف عن مفاجأة بشأن صفقة انتقال النقاز إلى الزمالك

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2021

ترتيب الدوري الاسباني قبل مباراة برشلونة اليوم

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات الجولة المقبلة

ريال مدريد متصدرًا.. تعرف على ترتيب الدوري الإسباني حتي الآن

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات الجولة القادمة

تعرف على ترتيب وهدافي الدوري الإسباني قبل منافسات الجولة القادمة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:30 ص

مفاجأة.. تفاصيل استقالة أسامة نبيه من تدريب الزمالك

عاجل.. قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:07 ص

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

02:33 ص

3 أسباب تعطل تعاقد الزمالك مع الصفقة النارية

10:00 ص

هل يهرب مجددا؟.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة بشأن مستقبل كارتيرون

09:31 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements