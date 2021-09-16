أسدل الستار على منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني، موسم 2021/22، بفوز ريال بيتيس على غرناطة بهدفين مقابل هدف.





ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الخامسة





وشهدت الجولة الماضية، فوز ريال مدريد على سيلتا فيجو بخمسة أهداف مقابل هدفين، بينما حقق أتلتيكو مدريد فوزًا مثيرًا على إسبانيول بهدفين مقابل هدف.





ويجلس ريال مدريد على عرش ترتيب الليجا في الوقت الحالي، متفوقًا على فالنسيا وأتلتيكو مدريد، المتساويان معه في النقاط، بفارق الأهداف.





ويقدم لكم "الفجر الرياضي" ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الرابعة كالآتي:-

1 ريال مدريد، 10 نقاط.

2 فالنسيا، 10 نقاط.

3 أتلتيكو مدريد، 10 نقاط.

4 ريال سوسيداد، 9 نقاط.

5 أتلتيك بلباو، 8 نقاط.

6 إشبيلية، 7 نقاط.

7 برشلونة، 7 نقاط.

8 مايوركا، 7 نقاط.

9 ريال بيتيس، 5 نقاط.

10 إلتشي، 5 نقاط.

11 أوساسونا، 5 نقاط.

12 رايو فايكانو، 4 نقاط.

13 فياريال، 3 نقاط.

14 ليفانتي، 3 نقاط.

15 إسبانيول، نقطتان.

16 قادش، نقطتان.

17 غرناطة، نقطتان.

18 سيلتا فيجو، نقطة واحدة.

19 خيتافي، بلا نقاط.

20 ألافيس، بلا نقاط.