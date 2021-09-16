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10 نصائح ذهبية لتخطي الأزمات العاطفية والمادية.. فيديو

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 11:34 ص
بوابة الفجر

قدم حسام صالح استشاري التنمية البشرية، نصائح ذهبية للتغلب على المشكلات الحياتية وتخطي الظروف المادية والأزمات العاطفية، التي تواجه الكثيرين خلال محطات الحياة الصاخبة بالأحداث.

وقال حسام صالح خلال لقائه مع الإعلامية هند النعساني، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، إن الإنسان يستطيع دائمًا البدء من جديد مهما كانت خسائره، موضحًا أنه يجب على الشخص تحديد أهدافه ومعرفة الطريق الذي يصبو إليه.

وأضاف استشاري التنمية البشرية، أنه بعد تحديد الأهداف تأتي مرحلة التحضير والإعداد وتوفير الوسائل التي تساعد على الوصول للهدف، ودراسة المخاطر والعقبات المتوقع مواجهتها خلال المسير، وطرح البدائل حال فشل الخطة، موضحًا أنه كلما زاد التخطيط ارتفع حماس الشخص لاستكمال النجاح.

ونصح حسام صالح، بضرورة عدم التركيز على المشكلات والأزمات الحالية، بل ينبغي توجيه الانتباه إلى محاولة صناعة خطة جديدة، تُحقق أحلام وتطلعات صاحبها، موضحًا أن أي أزمة سواء كانت عاطفية أو مادية، هي فرصة جديدة لبداية مختلفة قد تحول الشخص إلى الأفضل بعد اكتسابه خبرات من التجربة الماضية.

وتابع استشاري التنمية البشرية أن الخوف من الفشل هو أكبر سبب للفشل، ويدفع الأشخاص إلى تجنب التجربة والمحاولة، موضحًا أن الخوف يؤدي إلى إلغاء الفرصة في النجاح، لذا لا مانع من الخطأ والتعلم من الدروس وعدم الاستسلام للظروف:«خلي فشلك سلم واطلع عليه». 

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