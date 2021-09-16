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عاجل.. الموت يُفجع الفنانة سلاف فواخرجي

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 11:37 ص
سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي
هبة أحمد
أعلنت نقابة الفنانين في دمشق منذ قليل عن وفاة والد الفنانة سلاف فواخرجي، وذلك من خلال حسابهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". 

حيث كتبوا منشورًا قالوا فيه :"نتقدم بأحر التعازي للزميلة الفنانة سلاف فواخرجي بوفاة والدها، وسنوافيكم لاحقًا بمواعيد الدفن والعزاء، إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون". 

وفي سياق آخر، تشارك الفنانة سلاف فواخرجي حالياً في مسلسل "عنبر 10"، والمسلسل بطولة صبا مبارك، فاطمة الصفي، وجمانة كريم، ونايف الظفيري، ورنين مطر، ورانيا عيسى، وتاتيانا مرعب، ونتاشا شوفاني، وسلوى محمد علي، وإيلى متري، وفادى ابراهيم، وبيار داغر، ورندة كعدي، وروزى الخولي، وجريتا عون وغيرهم.

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