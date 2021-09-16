عاجل.. السيسي يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية بالاتحادية اليوم



حقق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمنية اول حداده مصرية، ووجه بتوفير ورشة لها، مضيفًا إن أي مواطن يحب بلده، ويريد ان تكون بلده في أفضل مكان، معقبًا: " بس المهم احنا بنحبها بجد، وبالكلام، وبلا بالفعل"



وتابع "السيسي"، خلال تصريحات بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء،: "يا ترى لو بنحب بلدنا مستعدين نشقى عشانها، لو في 10% من سكان مصر بيحبوا بلدهم بجد، تفتكر البلد هتكون فين، تعالوا نحب بلدنا صح".







صرح متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل صباح اليوم بقصر الاتحادية، عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة".إقرأ أيضا..