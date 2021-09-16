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ناردين فرج تنضم لقائمة أبطال "الغرفة207"

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 01:05 م
ناردين فرج
ناردين فرج
بسمة عادل
تعاقدت الفنانة ناردين فرج على المشاركة في مسلسل "الغرفة207" الذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام عبد الغفور، ومن المقرر عرضه قريباً على إحدى المنصات الإلكترونية.

وفي سياق آخر شاركت الفنانة ناردين فرج في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل"لعبة نيوتن"، وهو بطولة منى زكي، محمد ممدوح، عائشة بن أحمد، مايان السيد، إخراج تامر محسن.

وشاركت ناردين فرج في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "قصر النيل"، وهو بطولة دينا الشربيني، أحمد مجدي، ريهام عبد الغفور، صبري فواز، صلاح عبدالله وغيرهم من الفنانين.



الكلمات المفتاحية

ناردين فرج مسلسل قصر النيل مسلسل الغرفة ٢٠٧ ريهام عبد الغفور

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