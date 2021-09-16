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بالأصفر.. منة فضالي تخطف أنظار جمهورها في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 12:41 م
صورة الفنانة منة فضالي
صورة الفنانة منة فضالي
أروي حمدي
شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها عدة صور جديدة لها، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت منة فضالي في الصور وهي مرتدية فستان باللون الأصفر مكوناً من قطعتين توب كط و جيبة، و تركت شعرها منسدلاً، وأختارت حذاءً باللون "الفضي"، و وضعت مكياجاً هادئاً ليتناسب مع جمالها، وعلقت على الصورة قائلة:"أنا دائماً أحب الألوان الزاهية". 

يذكر أن الفنانة منة فضالي تشارك حالياً في تصوير فيلم "في القلب"، وهو بطولة خالد سليم، نسرين طافش، توني ماهر، محمد عز، ومن إخراج مرقس عادل، إنتاج شركة "الريماس".

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