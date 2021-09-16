ضبط سلاح ناري ومخدرات في حملة أمنية بسوهاج

وجه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي لاستهداف دائرة مركز شرطة طما.

ضبط عدد (9) قطع سلاح نارى

أسفرت جهودها بقيادة اللواء محمد زين مدير المباحث، ومفتش الأمن العام بسوهاج، عن ضبط عدد (9) قطع سلاح نارى (6 بنادق آلية- 2 بندقية خرطوش - فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (9) متهمين لعدد (5) منهم معلومات جنائية، وضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة أحد الأشخاص، وتنفيذ عدد (90) حكما قضائيا متنوعا.



وفي سياق متصل، أكدت معلومات قطاع الأمن العام قيام (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الشرقية) بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد الإتجار.



عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية بدائرة مركز شرطة كفر صقر، وبحوزتهما (بندقية آلية - 3 خزينة - بندقية خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول).