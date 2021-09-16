Advertisements

ضبط سلاح ناري ومخدرات في حملة أمنية بسوهاج

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 12:27 م
الأمن
الأمن
هبة عبد الحفيظ
وجه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي لاستهداف دائرة مركز شرطة طما.
ضبط عدد (9) قطع سلاح نارى
 أسفرت جهودها بقيادة اللواء محمد زين مدير المباحث، ومفتش الأمن العام بسوهاج، عن ضبط عدد (9) قطع سلاح نارى (6 بنادق آلية- 2 بندقية خرطوش - فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (9) متهمين لعدد (5) منهم معلومات جنائية، وضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة أحد الأشخاص، وتنفيذ عدد (90) حكما قضائيا متنوعا.

وفي سياق متصل، أكدت معلومات قطاع الأمن العام قيام (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الشرقية) بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد الإتجار.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية بدائرة مركز شرطة كفر صقر، وبحوزتهما (بندقية آلية - 3 خزينة - بندقية خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول).

الكلمات المفتاحية

نيابة محضر قوات الأمن حوادث تحقيق الأمن أخبار الحوادث

أخبار تهمك

عاجل.. قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. القبض على أب حاول ذبح ابنه في القاهرة

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يوجه ضربة موجعة لأشرف بن شرقي

منذ يوم

3 أسباب تعطل تعاقد الزمالك مع الصفقة النارية

منذ حوالي 3 ساعات

عبد الله السعيد يتخذ قرارا ناريا من أجل الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

بعد ضم تاو وميكيسوني.. تشكيل ناري للأهلي في الموسم المقبل

منذ أقل من ساعة

هل يهرب مجددا؟.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة بشأن مستقبل كارتيرون

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فرنسا تعلن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الصحراء الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

بالتفاصيل.. خطة مدوية من الزمالك للحفاظ على بن شرقي

منذ ثلث ساعة

مفاجأة.. تفاصيل استقالة أسامة نبيه من تدريب الزمالك

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

منذ ساعة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يرحب برحيل نجمه لبيراميدز مقابل 7 مليون جنيه

منذ 39 دقيقة

عاجل.. حقيقة وجود أزمة في تجديد عقد "نفاثة" الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. فيديو يوثق سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ حوالي 11 ساعة

اسم مفاجأة يقترب من رئاسة رابطة أندية الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:20 م

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

مفاجأة.. تفاصيل استقالة أسامة نبيه من تدريب الزمالك

10:30 ص

مفاجأة مدوية.. الزمالك يرحب برحيل نجمه لبيراميدز مقابل 7 مليون جنيه

12:42 م

عاجل.. قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:07 ص

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

02:33 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements