Advertisements

حبس تشكيل عصابي لإتجاره في المخدرات بالإسكندرية

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 12:30 م
متهم
متهم
محمد رجب - دينا حسن
قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، حبس تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بحيازة 100 طربة من مخدر “الحشيش” بقصد ترويجها على عملائهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.
بداية الواقعة
تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين، لهم معلومات جنائية، بمزاولة نشاطهم الإجرامي تخصص في الاتجار في مخدر "الحشيش" وترويجه على عملائهم، متخذون من دائرة قسم شرطة برج العرب غرب الإسكندرية مسرحًا في ذلك.
ضبط المتهم
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين استهدافه حال استقلالهم إحدى السيارات، وألقى القبض عليه بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبتفتيشهم عثر بحوزته على 100 طربة من مخدر "الحشيش" وزنت 10 كيلو جرام، ومبلغ مالى و3 هواتف محمولة.

وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها على عملائه، والاتجار بها التربح منها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

نيابة محضر قوات الأمن حوادث تحقيق الأمن أخبار الحوادث

أخبار تهمك

الزمالك يوجه ضربة موجعة لأشرف بن شرقي

منذ حوالي 23 ساعة

اسم مفاجأة يقترب من رئاسة رابطة أندية الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية.. الزمالك يرحب برحيل نجمه لبيراميدز مقابل 7 مليون جنيه

منذ 35 دقيقة

عاجل.. القبض على أب حاول ذبح ابنه في القاهرة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. فيديو يوثق سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ حوالي 10 ساعة

مهدد بالاستبعاد.. شوبير يفجر مفاجأة عن ترشح أبوريدة لرئاسة اتحاد الكرة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عبد الله السعيد يتخذ قرارا ناريا من أجل الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. فرنسا تعلن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الصحراء الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعتين و 9 دقيقة

هل يهرب مجددا؟.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة بشأن مستقبل كارتيرون

منذ حوالي 4 ساعات

3 أسباب تعطل تعاقد الزمالك مع الصفقة النارية

منذ حوالي 3 ساعات

بعد ضم تاو وميكيسوني.. تشكيل ناري للأهلي في الموسم المقبل

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. حقيقة وجود أزمة في تجديد عقد "نفاثة" الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

مفاجأة.. تفاصيل استقالة أسامة نبيه من تدريب الزمالك

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

منذ أقل من ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:20 م

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

مفاجأة.. تفاصيل استقالة أسامة نبيه من تدريب الزمالك

10:30 ص

مفاجأة مدوية.. الزمالك يرحب برحيل نجمه لبيراميدز مقابل 7 مليون جنيه

12:42 م

عاجل.. قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:07 ص

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

02:33 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements