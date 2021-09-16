حبس تشكيل عصابي لإتجاره في المخدرات بالإسكندرية

بداية الواقعة

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين، لهم معلومات جنائية، بمزاولة نشاطهم الإجرامي تخصص في الاتجار في مخدر "الحشيش" وترويجه على عملائهم، متخذون من دائرة قسم شرطة برج العرب غرب الإسكندرية مسرحًا في ذلك.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين استهدافه حال استقلالهم إحدى السيارات، وألقى القبض عليه بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبتفتيشهم عثر بحوزته على 100 طربة من مخدر "الحشيش" وزنت 10 كيلو جرام، ومبلغ مالى و3 هواتف محمولة.



وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها على عملائه، والاتجار بها التربح منها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، حبس تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بحيازة 100 طربة من مخدر “الحشيش” بقصد ترويجها على عملائهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.