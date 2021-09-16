محافظ المنيا يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية لبحث جهود التنمية

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، القس الدكتور أندريه ذكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والوفد المرافق له، لبحث جهود التنمية والمشاركة المجتمعية وتنمية روح المواطنة بين أبناء الوطن الواحد، والعمل على نشر الوعي الثقافي بمشاركة الأجهزة التنفيذية ورجال الدين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكافة فئات المجتمع.



ضم الوفد، كريم بدر عضو مجلس النواب، الدكتور هاني عبد الشهيد عضو مجلس الشيوخ، هبه يسري مدير وحدة الحوار بالهيئة القبطية الانجيلية، نبيل عزت نائب مدير التنمية المحلية بالصعيد، الشيخ ناصر صادق، الشيخ أشرف ناصح، الشيخ عصام واصف.



قال محافظ المنيا، إن أعمال التطوير التي تشهدها البلاد منذ تولي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تسابق الزمن من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات الرئاسية بمختلف مجالات التنمية، والصحة، والتعليم وحقوق الانسان، والمشاركة المجتمعية والتي تهدف لدعم روح المواطنة بين أبناء الوطن الواحد.



أوضح المحافظ، أن هناك العديد من المشروعات والمبادرات التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تحظى المحافظة، من خلالها تطوير 5 مراكز باجمالي 192 قرية و757 تابع، بـ 18 قطاع خدمي باجمالي تكلفة 23 مليار جنيه، بالإضافة إلى أن المبادرات الرئاسية التي يتم تنظيمها بصفة مستمرة وعلى رأسها مبادرة 100 مليون صحة وتنفذ بجميع المراكز بالتنسيق مع مديرية الصحة، مؤكدا أن هناك تطوير بالقطاع الصحي بإضافة 4 مستشفيات بالمحافظة بالإضافة إلى ان هناك 3 مستشفيات دخلت بالفعل الخدمة عقب إعادة إنشائها.



وأضاف المحافظ، ان هناك تطوير شامل في كافة القطاعات الحكومية والخدمية، لدخول تكنولوجيا المعلومات والرقمنه، طبقا لرؤية مصر 2030 للتحول الرقمي واستخدام تكنولوجيا المعلومات في كافة القطاعات الخدمية، مما يؤدي إلى التيسير على المواطنين وتقديم كافة الخدمات بجودة عالية.



من جانبه، أشاد القس الدكتور أندريه ذكي، والوفد المرافق له، بجهود السيد محافظ المنيا، بالمتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التطوير التي يتم تنفيذها للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة للعديد من المشروعات الخدمية، مؤكدا ان هناك تعاون مستمر وتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لتقديم كافة سبل الدعم، وخاصة مع إعلان السيد رئيس الجمهورية بأن 2022 سيكون عاما للمجتمع المدني مما يستوجب علينا المشاركة والدعم لجهود الدولة في التنمية ونشر الوعي الثقافي وتنمية أواصر روح المواطنة بين أبناء الوطن.