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الرعاية الصحية تطلق البرنامج التدريبي لتطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 12:30 م
الرعاية الصحية
الرعاية الصحية
منى صموئيل


أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، البرنامج التدريبي لتطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية في مختلف محافظات التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ووحدة الحوكمة الإكلينيكية بمعهد البحوث الطبي جامعة الإسكندرية.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، وفقا لبيان صحفى، أن إنشاء وتطبيق نظام متكامل للحوكمة الإكلينيكية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية يضمن أن الرعاية الصحية التي تقدم من خلال شبكة مقدمي الخدمات الصحية بتلك المنشآت هي خدمات صحية آمنة وعالية الجودة وتقدم طبقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة الدولية، والذي يتماشى مع رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية وبجودة عالمية.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن تطبيق الحوكمة الإكلينيكية يؤكد استمرارية العمل على تطوير ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا وممارسات الصحة العالمية، وتعني أن جميع المسئولين عن تقديم الخدمات والرعاية الصحية من الأطباء وهيئة التمريض والعاملين الصحيين والمديرين وغيرهم من مقدمي الخدمة الصحية ملتزمون بتحقيق هذه الأهداف، وأن جميهم يخضعون للمساءلة من قبل المرضى والمجتمع عن جودة وسلامة ومأمونية ونجاعة الخدمات الطبية المقدمة بمنشآتها الصحية.

وتابع الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة للشؤون الفنية، أنه يتم تنفيذ البرنامج التدريبي الخاص بتطبيق الحوكمة الإكلينيكية في منشآت هيئة الرعاية الصحية من خلال عقد ورشة عمل على مدار يومين متتاليين لـ 40 متدرب من العاملين بالمقر الرئيسي للهيئة والفرع والمنشآت الصحية التابعة لها بمحافظة بورسعيد، لافتًا إلى أنه في إطار تنفيذ هذا البرنامج التدريبي تم عمل استبيان أولي تلاه زيارة ميدانية لشرح الاستبيان بهدف قياس وتحليل نتائج تطبيق مفاهيم الحوكمة الإكلينيكية في مستشفيات الهيئة ببورسعيد، وعليه تم تصميم البرنامج التدريبي للتدريب والإطلاع على أحدث مفاهيم الحوكمة الإكلينيكية بالمستشفيات وكيفية تطبيقها بالتعاون بين هيئة الرعاية الصحية ومنظمة الصحة العالمية ووحدة الحوكمة الإكلينيكية بمعهد البحوث الطبي بجامعة الإسكندرية لتبادل وتناقل الخبرات في هذا المجال.

واستكمل الدكتور مجدي بكر، أن البرنامج التدريبي يشمل تأهيل وتدريب المشاركين على أحدث مفاهيم ومكونات وأهداف الحوكمة الإكلينيكية، سلامة المريض، الأحداث السلبية أو العكسية، سياسة الإبلاغ، ثقافة عدم اللوم، المراجعة الإكلينيكية (السريرية)، إدارة المعلومات والبيانات، أدلة العمل الإكلينيكية وبروتوكولات العلاج، الامتيازات الإكلينيكية، إدماج المرضي وذويهم، بما يضمن تطبيق أحدث مفاهيم الحوكمة الإكلينيكية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية ومواكبة معايير السلامة والأمان والجودة في تقديم الخدمات الصحية أعلى معايير الجودة العالمية.

قام بالبرنامج التدريبي، فريق من الخبراء المتخصصين في مجال الحوكمة الإكلينيكية بالمنشآت الصحية، يضم كلًا من مجدي بكر، مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية للشئون الفنية، نبيل دويدار، رئيس وحدة الحوكمة الإكلينيكية بمعهد البحوث الطبي جامعة الإسكندرية، إضافة إلى أعضاء المكتب الفني لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية رحاب قنصوة ونوران الدسوقي، وأعضاء وحدة الحوكمة الإكلينيكية بمعهد البحوث الطبي جامعة الإسكندرية سالي مصطفى وإيمان السيد وراماز حسين.

الرعاية الصحية تطلق البرنامج التدريبي لتطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية
الرعاية الصحية تطلق البرنامج التدريبي لتطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية
الرعاية الصحية تطلق البرنامج التدريبي لتطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية
الرعاية الصحية تطلق البرنامج التدريبي لتطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية
الرعاية الصحية تطلق البرنامج التدريبي لتطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية
الرعاية الصحية تطلق البرنامج التدريبي لتطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية
الرعاية الصحية تطلق البرنامج التدريبي لتطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية
الرعاية الصحية تطلق البرنامج التدريبي لتطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية
الرعاية الصحية تطلق البرنامج التدريبي لتطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية
الرعاية الصحية تطلق البرنامج التدريبي لتطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية

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