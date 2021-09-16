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بعد ضم تاو وميكيسوني.. تشكيل ناري للأهلي في الموسم المقبل

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 12:30 م
الاهلي
الاهلي
أشرف عبدالناصر
نجحت إدارة التعاقدات بالمارد الأحمر في حسم عدة صفقات لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم في الموسم القادم.

بعد ضم تاو وميكيسوني.. تشكيل ناري للأهلي في الموسم المقبل
ومن المتوقع أن يكون تشكيل المارد الأحمر في الموسم القادم على النحو التالي:
محمد الشناوي في حراسة المرمى
خط الدفاع، كريم فؤاد وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول
خط الوسط، ديانج والسولية وأفشة.
خط الهجوم، ميكيسوني وبيرسي تاو ومحمد شريف

ويستعد الأهلي لمواجهة السوبر المصري أمام طلائع الجيش في المباراة المقرر لها 21 سبتمبر الجاري على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

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