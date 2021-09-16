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حقيقة رفض المستشفيات الحكومية استقبال الحالات لوجود عجز في الأسرّة

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 12:31 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
كشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن رفض المستشفيات الحكومية استقبال الحالات المرضية نتيجة ضعف الطاقة الاستيعابية لها ووجود عجز في الأسرّة تزامنًا مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وزارة الصحة تنفي

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفض المستشفيات الحكومية استقبال الحالات المرضية نتيجة ضعف الطاقة الاستيعابية لها ووجود عجز في الأسرّة تزامنًا مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مُشددةً على استعداد وجاهزية كافة المستشفيات الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية، لاستقبال جميع الحالات المرضية، بما فيها الحالات المصابة بفيروس كورونا، والتي يتم تحويلها إلى المستشفيات المخصصة لعلاج فيروس كورونا فور إجراء الفحوصات اللازمة لها وثبوت إصابتها بالفيروس.

واشارت إلى أن نسب الإشغال بتلك المستشفيات تسير وفق معدلات طبيعية، سواء على مستوى الأسرّة العادية أو العناية المركزة، أو أجهزة التنفس الصناعي، فضلًا عن توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية اللازمة بالمستشفيات، بالإضافة إلى توفير لقاحات فيروس كورونا بكافة مراكز تلقي اللقاح على مستوى الجمهورية، لتطعيم المواطنين وتقليل فرص الإصابة بالفيروس.

توفير لقاحات فيروس كورونا لكافة المواطنين

وفي إطار حرص الدولة على توفير لقاحات فيروس كورونا لكافة المواطنين، تم البدء في الإنتاج القومي للقاحات وفقًا لاتفاقية التعاون بين شركة سينوفاك الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، حيث تم إنتاج أول مليون جرعة من لقاحات (فاكسيرا_ سينوفاك) محليًا بمصانع شركة فاكسيرا بالعجوزة، وتوزيعها على مراكز تلقي اللقاحات بمختلف محافظات الجمهورية، كما يتم الانتهاء من مراحل التصنيع والتحليل لـ 15 مليون جرعة وهي القدرة الإنتاجية لشركة فاكسيرا شهريًا؛ تمهيدًا لتوزيعها على مراكز تلقي لقاحات كورونا على مستوى الجمهورية.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم (25354150 02)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
حقيقة رفض المستشفيات الحكومية استقبال الحالات لوجود عجز في الأسرّة
حقيقة رفض المستشفيات الحكومية استقبال الحالات لوجود عجز في الأسرّة

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