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التحقيق مع سيدة أدخلت أقراصا مخدرة لشقيقها داخل حجز حلوان

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 12:33 م
متهم
متهم
داليا عادل

فتحت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الخميس، التحقيق مع سيدة، بتهمة إدخال مواد مخدرة إلى شقيقها المحتجز داخل قسم شرطة حلوان.
تحقيقات النيابة
وكشفت تحقيقات النيابة عن تفاصيل الواقعة أن المتهمة لها شقيق مسجون بقضية الاتجار في مخدر الحشيش ويوم زيارته في الحبس قامت بإدخال أقراص مخدره له داخل طعام بمساعدة أحد الحراس الموجودين بالقسم، مضيفة أن الهدف من إدخال المواد المخدرة هي الاتجار فيها، وتحقيق ربح مادي من خلال توزيعها على المسجونين.
القبض على الشرطي
وأفادت التحقيقات بأنه على الفور تم القبض على الشرطي واستخراج الثاني من محبسه، قبل ترويجه للمخدرات، وتم إيقاف شقيقته قبل مغادرتها قسم شرطة حلوان.

البداية عندما وردت معلومات إلى ضباط قسم شرطة حلوان، تفيد قيام أحد الشرطيين المكلفين بحراسة ومتابعة الزيارات لحجز القسم، بمحاولة تسهيل إدخال تلك المواد.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط قسم شرطة حلوان، من متابعة الحارس «م.م» أثناء تسلمه المخدرات من «هناء.ر» وقيامه بإدخالها للحجز لشقيقها «عيد.ر».


تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة وأمرت بحبسهم أربعة أيام على ذمة القضية.

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