موعد مباراة ليستر سيتي ضد نابولي اليوم الخميس في الدوري الأوروبي

يستعد عشاق كرة القدم العالمية لمشاهدة مباراة من العيار الثقيل تجمع بين ليستر سيتي الإنجليزي ونابولي الإيطالي ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.





موعد مباراة ليستر سيتي ونابولي

تقام مباراة ليستر سيتي أمام نابولي ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي مساء اليوم الخميس فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.





وكان ليستر سيتي وقع فى مجموعة تضم كل من نابولي وليجا وارسو وسبارتاك موسكو.





ويذكر أن ليستر سيتي خسر اللقاء الماضي ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج أمام مانشستر سيتي حامل اللقب بهدف دون رد.