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بوتين يعلن أن عشرات الأشخاص في أوساطه مصابون بفيروس كورونا

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 12:33 م
بوتين
بوتين
وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن عشرات الأشخاص في أوساطه مصابون بفيروس كورونا.

 

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام روسية، إن الرئيس فلاديمير بوتين سيطبق نظام العزل الذاتي بعد إصابة مقربين منه بفيروس كورونا

 

وأوضح الكرملين، أن الرئيس بوتين خالط مصابًا بفيروس كورونا لكنه بـ"صحة ممتازة"، حسبما قناة سكاي نيوز عربية.

 

وأعلن الكرملين، أن  أشخاص من الدائرة القريبة من بوتين مصابون بفيروس كورونا.

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