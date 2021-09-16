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عاجل.. السيسى يؤكد رفض جميع أشكال التدخلات الخارجية فى الشأن الليبى

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 12:36 م
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
مارينا بشارة
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على موقف مصر الثابت تجاه احترام السيادة الليبية والحفاظ على وحدة أراضيها، ورفض جميع أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي، فضلًا عن تعزيز تماسك المؤسسات الوطنية الليبية وتوحيد الجيش الوطني الليبي لحماية مقدرات الشعب الليبي الشقيق وتفعيل إرادته الحرة.

جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة".
 
وصرح السفير بسام راضى،  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالدبيبة في زيارته إلى مصر للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، مؤكدًا الأولوية القصوى التي توليها مصر لعودة الاستقرار إلى الشقيقة ليبيا وتمكينها من استعادة دورها إقليميًا ودوليًا.

الكلمات المفتاحية

مصر وليبيا قضية ليبيا عبد الفتاح السيسي الوحدة الوطنية الليبية

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