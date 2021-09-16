كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن نادي الزمالك رحب برحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي بيراميدز سبورت مقابل 7 ملايين جنيه بالانتقالات الصيفية الجارية.





مفاجأة مدوية.. الزمالك يرحب برحيل نجمه لبيراميدز مقابل 7 مليون جنيه

وأوضح شوبير سبب انقطاع محمد عبدالغني مدافع الزمالك، عن التدريبات قبل العودة مرة أخرى في مران أمس الأربعاء، قائلًا: "انقطاع اللاعب عن التدريبات، بسبب أزمة في تعاقده مع القلعة البيضاء، رغم أنه كان أحد العناصر الأساسية التي ساهمت في حصد الدوري.





وتابع شوبير عبر برنامجه الإذاعي: "محمد عبدالغني فوجئ بخصم في راتبه، وعندما سأل إدارة الزمالك أكدوا له أن عقده ينص على تحمل اللاعب تسديد الضرائب، إلا أنه اعترض على ذلك الأمر، وهو ما جعل اللاعب يعترض بشدة، خاصةً أنه من أقل العقود".





وأضاف شوبير: "اللاعب فوجئ خلال جلسته مع حسين السيد عضو مجلس إدارة النادي، بترحيب إدارة النادي الأبيض برحيله عن الفريق، وانتقاله لصفوف بيراميدز، من خلال صفقة تبادلية ينتقل خلالها أحمد أيمن منصور، لصفوف الزمالك، وينضم عبدالغني، لصفوف بيراميدز، مع حصول إدارة النادي الأبيض على 7 ملايين جنيه".



