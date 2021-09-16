Advertisements

مفاجأة مدوية.. الزمالك يرحب برحيل نجمه لبيراميدز مقابل 7 مليون جنيه

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 12:42 م
الزمالك
الزمالك
محمد الصو
كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن نادي الزمالك رحب برحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي بيراميدز سبورت مقابل 7 ملايين جنيه بالانتقالات الصيفية الجارية.

مفاجأة مدوية.. الزمالك يرحب برحيل نجمه لبيراميدز مقابل 7 مليون جنيه
وأوضح شوبير سبب انقطاع محمد عبدالغني مدافع الزمالك، عن التدريبات قبل العودة مرة أخرى في مران أمس الأربعاء، قائلًا: "انقطاع اللاعب عن التدريبات، بسبب أزمة في تعاقده مع القلعة البيضاء، رغم أنه كان أحد العناصر الأساسية التي ساهمت في حصد الدوري.

وتابع شوبير عبر برنامجه الإذاعي: "محمد عبدالغني فوجئ بخصم في راتبه، وعندما سأل إدارة الزمالك أكدوا له أن عقده ينص على تحمل اللاعب تسديد الضرائب، إلا أنه اعترض على ذلك الأمر، وهو ما جعل اللاعب يعترض بشدة، خاصةً أنه من أقل العقود".

وأضاف شوبير: "اللاعب فوجئ خلال جلسته مع حسين السيد عضو مجلس إدارة النادي، بترحيب إدارة النادي الأبيض برحيله عن الفريق، وانتقاله لصفوف بيراميدز، من خلال صفقة تبادلية ينتقل خلالها أحمد أيمن منصور، لصفوف الزمالك، وينضم عبدالغني، لصفوف بيراميدز، مع حصول إدارة النادي الأبيض على 7 ملايين جنيه".

الكلمات المفتاحية

محمد عبدالغني بيراميدز الزمالك أحمد ايمن منصور

أخبار تهمك

الزمالك يوجه ضربة موجعة لأشرف بن شرقي

منذ حوالي 23 ساعة

مفاجأة.. تفاصيل استقالة أسامة نبيه من تدريب الزمالك

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. فيديو يوثق سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ حوالي 10 ساعة

3 أسباب تعطل تعاقد الزمالك مع الصفقة النارية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. القبض على أب حاول ذبح ابنه في القاهرة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يرحب برحيل نجمه لبيراميدز مقابل 7 مليون جنيه

منذ 36 دقيقة

اسم مفاجأة يقترب من رئاسة رابطة أندية الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

مهدد بالاستبعاد.. شوبير يفجر مفاجأة عن ترشح أبوريدة لرئاسة اتحاد الكرة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عبد الله السعيد يتخذ قرارا ناريا من أجل الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. فرنسا تعلن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الصحراء الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

هل يهرب مجددا؟.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة بشأن مستقبل كارتيرون

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

منذ أقل من ساعة

عاجل.. حقيقة وجود أزمة في تجديد عقد "نفاثة" الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

بعد ضم تاو وميكيسوني.. تشكيل ناري للأهلي في الموسم المقبل

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. بيراميدز يحصل على توقيع نجم الأهلي

الزمالك يستغني عن نجمه لبيراميدز

تحويل نجم الزمالك للتحقيق

أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 1 أبريل: فتحي يهدي الأبيض صفقتين مدويتين.. نجم بيراميدز يصدم الزمالك ويفضل الانتقال للأهلي.. حقيقة رحيل خماسي القلعة البيضاء

أخبار الأهلي اليوم الأحد 5 أبريل: الكشف عن أول الراحلين.. حقيقة ضم قاطرة الأهداف.. هل يخون حسام عاشور الأهلي وينتقل إلى الزمالك؟

أخبار الزمالك اليوم السبت 11 إبريل : فرمان جديد من كارتيرون.. حقيقة رحيل نجم الفريق.. صدمة قوية لبن شرقي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:20 م

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

مفاجأة.. تفاصيل استقالة أسامة نبيه من تدريب الزمالك

10:30 ص

مفاجأة مدوية.. الزمالك يرحب برحيل نجمه لبيراميدز مقابل 7 مليون جنيه

12:42 م

عاجل.. قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:07 ص

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

02:33 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements