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تعرف على آخر التطورات الصحية لزوجة الفنان نبيل الحلفاوي

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 12:45 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
بسمة عادل
حرص الفنان نبيل الحلفاوي على طمأنة جمهوره على الحالة الصحية لزوجته، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر". 

كتب نبيل الحلفاوي منشورًا قال فيه:"نحمد الله على كل حال، لسه المشوار صعب وهياخد وقت، لذا سيستمر التواجد والتفاعل أقل من المعتاد، وجزيل الشكر لكل من سأل".

يذكر أن آخر أعمال الفنان نبيل الحلفاوي الدرامية مسلسل "القاهرة كابول"، الذي تم عرضه في رمضان 2021، وهو مز تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي، ومن بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، نور محمود، حنان مطاوع.

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