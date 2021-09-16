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بالتفاصيل.. خطة مدوية من الزمالك للحفاظ على بن شرقي

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 01:00 م
بن شرقي
بن شرقي
ريهام عبدالمحسن
حسمت إدارة الزمالك قرارها باستمرار نجم الفريق المغربي أشرف بن شرقي وتسعى لتجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وخاطب مسئولو الزمالك أشرف بن شرقي من أجل زيادة قيمة الشرط الجزائي الذي يصر أشرف بن شرقي على وجوده في العقد.

الشرط الجزائي وسيلة الزمالك للحفاظ على نجمه
ويخطط مسئولو الزمالك وضع شرط جزائي في عقد بن شرقي تبلغ قيمته 2 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيله في حالة وصول عرض بهذه القيمة من أجل التعاقد معه.

وطلب أشرف بن شرقي قي الفترة الماضية من إدارة الزمالك وضع شرط جزائي تبلغ قيمته 500 ألف دولار وهو ما رفضه حسين لبيب رئيس الفارس الأبيض بشدة.

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