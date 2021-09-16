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موعد مباراة روما ضد سسكا صوفيا اليوم الخميس في دوري المؤتمر الأوروبي

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 12:59 م
روما
روما
محمد جمال
يستعد فريق روما الإيطالي تحت قيادة المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو لمواجهة فريق سسكا صوفيا ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

موعد مباراة روما ضد سسكا صوفيا اليوم الخميس في دوري المؤتمر الأوروبي
تقام مباراة روما الإيطالي وسسكا صوفيا اليوم الخميس ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

وكان فريق روما الإيطالي تحت قيادة جوزيه مورينيو حقق الفوز على نظيره ساسولو ضمن مباريات الجولة الماضية من بطولة الدوري الايطالي بهدفين مقابل هدف فى الدقائق الأخيرة.

الكلمات المفتاحية

سسكا صوفيا روما الدوري الاوروبي

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