



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الأسماك اليوم الخميس 16-9-2021 في سوق العبور.





أسعار الأسماك اليوم الخميس 16-9-2021 في سوق العبور





جمبرى سويسى 3 130

البربونى ≤ 1 30سمكه /كجم 45

البربونى 2 ˃30 سمكه / كجم 35

بربونى مجمد 30

دنيس 110

جمبرى سويسى جامبو 425

جمبرى سويسى 1 325

جمبرى سويسى 2 225

جمبري 2 مجمد 125

مرجان مجمد 22

بورى 1 (≥ 500 جرام) 70

بورى 2 (3-4 سمكات /كجم) 55

مازليا - كشر 35

شعور 35

وقار 90

قاروص 90

سردين مجمد 20

الماكريل مجمد 30

المكرونة سويسى 70

بلطى 2(4-5 سمكات / كجم) 18

بلطى اسوانى 27

فيليه بلطى مجمد 70

قشر البياض 75

قشر بياض بلدى1 (≥ 1كجم) 75

قشر بياض 3 (خليجى-بحيرة ناصر – مزارع) 35

قراميط 15

ثعبان السمك 135

بلطى 1 ) 1-3 سمكه / كجم) 21.5

برانيس اسكندرانى 50

المكرونة مجمد 25

موسى 110

السبيط 140

قرش 35

كابوريا 80

مرجان 1 ≤100 جم 37

مرجان 2˃ 100 جم 27.5



