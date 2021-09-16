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أسعار الأسمنت اليوم الخميس 16-9-2021 في الأسواق

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 01:01 م
بوابة الفجر

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الأسمنت اليوم الخميس 16-9-2021 في الاسواق المحلية في مصر.

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 16-9-2021 في الأسواق

الأسمنت المسلح يسجل 965 جنيها.

أسمنت سيناء يسجل 890 جنيها.

أسمنت السويس يسجل 940 جنيها.

أسمنت وادي النيل يسجل 935 جنيها.

أسمنت حلوان يسجل 945 جنيها.

مصر للأسمنت قنا يسجل 900 جنيه.

أسمنت السويدي يسجل 975 جنيها.

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