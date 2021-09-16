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حسين زين يشارك بمنتدى الإعلام الأورو آسيوي بكازاخستان

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 01:06 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
شارك حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بمنتدى الإعلام الأورو آسيوي بكازاخستان في دورته السابعة عشرة بمدينة نور سلطان.

واستقبلت لازات تانسباني الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية راديو وتليفزيون كازاخستان، حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ورحبت بحضوره المنتدى.

وتم عقد اجتماع بمقر الشركة بمدينة نور سلطان، حضره سياده المستشار عبدالحميد الرفاعي القنصل المصري بدولة كازاخستان؛ ناقش الجانبان سُبل تفعيل وتنفيذ كافه بروتوكولات   التعاون الإعلامي مع دوله كازاخستان، من تبادل للبرامج والأفلام الوثائقية، والقيام بعمل دبلجة لها، وأيضًا مناقشة آليات تنفيذ تعاون مشترك في النقل على الهواء للفعاليات.

وقام رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بجولة داخل ستديوهات شركة راديو وتلفزيون كازاخستان بمدينة نور سلطان، بصحبة الرئيس التنفيذي لازات تانسباني، وبحضور القنصل المصري بدولة كازاخستان.
وخلال الجولة اتفق الجانبان على تكثيف الدورات التدريبية، لتبادل الخبرات والتجارب الإعلامية بين البلدين.

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