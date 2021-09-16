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وزير الإسكان يستعرض أمام نظيره الليبي التجربة المصرية في تطوير العشوائيات

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 12:44 م
بوابة الفجر
التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس أبوبكر محمد الغاوى، وزير الإسكان والتعمير الليبى، والوفد المرافق له، لعرض التجربة العمرانية المصرية فى مختلف المجالات، سواء فى تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وغير المخططة، ومشروعات الإسكان بأنواعها المختلفة، وإنشاء المدن الجديدة، وتوصيل خدمات المياه والصرف الصحى للسكان، وذلك بحضور مسئولى الوزارة.


وفى بداية اللقاء، رحب الدكتور عاصم الجزار، بوزير الإسكان والتعمير الليبى، والوفد المرافق له، مؤكداً استعداد الدولة المصرية لنقل خبراتها الكبيرة فى تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وإنشاء المدن الجديدة، وغيرها من مشروعات التنمية العمرانية، لأشقائنا الليبيين وذلك فى إطار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

وتناول وزير الإسكان، التجربة المصرية في القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة، حيث تم تنفيذ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية كاملة التشطيب لأهالينا قاطنى المناطق العشوائية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير تلك المناطق على مستوى الجمهورية، وكذا تم عرض مشروعات التطوير بالقاهرة، التى تم وجار تنفيذها، ومنها بحيرة عين الصيرة، ومنطقة سور مجرى العيون، ومنطقة مثلث ماسبيرو، وممشى أهل مصر على كورنيش النيل، وتطوير ميدان التحرير، وغيرها.


واستعرض الوزير، ما تبذله الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من جهد فى تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، ورفع نسب التغطية بخدمات الصرف الصحي فى المناطق الريفية، حيث تم رفع النسبة من 11 ٪ عام 2014 : لما يقرب من 40 ٪ حالياً، كما يجري تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتى تهدف إلى توصيل خدمات الصرف الصحي لكامل الريف المصري.

كما قدم الدكتور عاصم الجزار، شرحاً عن المدن الجديدة الجارى تنفيذها، وفى مقدمتها، العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وغيرها من المدن الجديدة، حيث تم عرض مجموعة من الأفلام، التى توضح حجم الإنجاز الذي تم تحقيقه في تلك المدن، سواء فى المشروعات السكنية بأنواعها المختلفة (إسكان لمنخفضى الدخل، ومتوسطى الدخل، وإسكان فاخر)، والمشروعات الخدمية، وما يتعلق بالمشروعات التى يتم تنفيذها لأول مرة بمصر، مثل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تضم 20 برجا منها البرج الأيقونى، أعلى برج في أفريقيا بارتفاع نحو 400 متر، وكذا مشروع الحدائق المركزية، وهى أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط، وثانى أكبر حديقة على مستوى العالم.


وأكد وزير الإسكان، أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعمل على تحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات، وتحقيق جودة الحياة للمواطن المصري، ورفع جودة ومستوى التنفيذ في مختلف المشروعات، من أجل النهوض بالدولة المصرية، ووضعها في المكانة اللائقة بها.


وفى ختام اللقاء، قدم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، درع وزارة الإسكان، للمهندس أبوبكر محمد الغاوى، وزير الإسكان والتعمير الليبى.

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