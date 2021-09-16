هاني رمزي عن حسن حسني:"أفتقده بشكل كبير وأفكر فيه دائماً"

أعرب الفنان هاني رمزي عن اشتياقه الشديد للفنان الراحل حسن حسني، مُضيفًا:" افتقده في هذه الفترة بشكل كبير ولا أجد له بديلاً في الأعمال التي أقدمها حالياً، وأفكر فيه دائماً عندما يعرض عليٌ سيناريوهات جديدة".



واستعاد هاني رمزي في تصريحات صحفية له ذكرياته معه، قائلاً:"قدمت مع حسن حسني العديد من الأعمال التي لاقت نجاحاً جماهيرياً، وأنا كنت أحب التعامل معه شخصياً".





وفي سياق آخر يواصل الفنان هاني رمزي تقديم عرض مسرحية" أبو العربي" وهي بطولة داليا البحيري، أحمد فتحي، حجاج عبد العظيم، وكوكبة مميزة من النجوم.







