أستئناف تصوير فيلم "السرب"



يدور أحداث فيلم "السرب" حول أكثر من محور، منها أحداث وقعت في ليبيا، وأخرى تمس الأمن المصري، ومدى قدرة المؤسسات الأمنية على الردع، والتواجد داخليا وخارجيا.



وفيلم "السرب" من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من أحمد السقا، هند صبري، ومنى زكي، ودياب، قصي الخولي، محمد ممدوح، وكريم فهمي، وآسر ياسين، وانضم شريف منير ومحمود عبدالمغني مؤخرًا لقائمة ضيوف الشرف.

يواصل صناع فيلم "السرب" تصوير مشاهد العمل المتبقية لهم في مدينة السويس، وذلك بعد فترة من التوقف بسبب إنشغال أبطال الفيلم بتصوير أعمالهم الدرامية التي عرضت في شهر رمضان.