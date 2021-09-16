يلتقي فريق توتنهام هوتسبير مع نظيره فريق تشيلسي، يوم الأحد 19 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السبيرز، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





موعد مباراة توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز



وستقام المباراة بين فريقي توتنهام وتشيلسي في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





وخسر فريق توتنهام مباراته في الجولة الماضية أمام كريستال بالاس بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، بينما فاز تشيلسي على أستون فيلا بنتيجة 3-0 على ملعب ستامفورد بريدج.