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بسبب سيجارة.. حريق شقة الفنان شريف منير في المقطم

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 02:01 م
حريق شقة شريف منير
حريق شقة شريف منير
داليا عادل
أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الخميس، بندب المعمل الجنائي، لمعاينة حريق هائل شب في شقة في منطقة المقطم يمتلكها الفنان شريف منير جنوب محافظة القاهرة.

وكشفت المعاينة الأولية عن أن سبب حريق شقة الفنان شريف منير القاء سيجارة مشتعلة في "التراس" الشقة، ما أدى إلى التهام محتوياته، وتم إنقاذ باقي محتويات الشقة من الحريق، ولم يسفر عن وجود أي خسائر بشرية.

وكشفت التحريات أن أثناء الحريق كان يتواجد داخل الشقة زوجته ونجلته.

وكانت تلقت شرطة النجدة بلاغًا يفيد نشوب حريق في شقة بمنطقة المقطم، وعلى الفور انتقلت 4 سيارات إطفاء من قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة للتحقيق.

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