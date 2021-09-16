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عاجل.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 02:01 م
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
كشفت تقارير صحفية عن اقتراب لاعب جديد من الرحيل عن النادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني للفريق.

محمد روقا يطلب الرحيل عن الزمالك
وأكد محمد أشرف روقا نجم وسط الزمالك أنه عقد جلسة مع مسئولي النادي وطلب مغادرة القلعة البيضاء بشكل رسمي خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد تلقيه عدة عروض خلال الأيام الماضية خاصة وأن اللاعب بات خارج حسابات الفرنسي كارتيرون.

وأوضح "روقا" أنه يرغب في الحصول على فرصة المشاركة في المباريات بشكل منتظم، لذلك فضل الرحيل عن القلعة البيضاء لصعوبة حصوله على فرصة في الفترة المقبلة.

3 أندية تستهدف التعاقد مع "روقا"
وتابع روقا تصريحاته: "لا أرغب في الاستمرار مع الزمالك وقرار الرحيل نهائي لأنني أرفض التواجد دون أن يكون لي أي دور مع الفريق، رغبتي الأساسية هي المشاركة".

وتلقى محمد أشرف روقا عدة عروض خلال الفترة الماضية، يأتي أبرزها من فيوتشر والاتحاد السكندري والجونة.

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