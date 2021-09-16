الموسيقار طارق عباس فى تونس من أجل " حنين الشرق "





وعبر عباس عن سعادته بهذه الجائزة لأنه كان يمثل الإذاعة المصرية فى تلك المسابقة التي شارك فيها مؤلفون موسيقيون من كافة الدول العربية.



يشار إلى أن هذه هي المسابقة التي فاز فيها المطرب مدحت صالح بالجائزة الأولى في الغناء عن أغنية " لازم أكون " تأليف عماد حسن تلحين وتوزيع إيهاب عبد السلام .

كشف الموسيقار الدكتور طارق عباس الفائز بالجائزة الثانية فى التأليف الموسيقى على مستوى الوطن العربي بالدورة الثالثة عشرة لمسابقة الموسيقى والغناء التي ينظمها اتحاد الإذاعات العربية عن أن مقطوعته الفائزة والتي تحمل عنوان " حنين الشرق " سوف يتم عزفها حية للمرة الأولى على المسرح بالعاصمة التونسية فى افتتاح الدورة الحادية والعشرين للمهرجان العربى للإذاعة والتليفزيون المنعقد فى الفترة بين 17 و 20 أكتوبر القادم .