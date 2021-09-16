عبدالحميد الدبيبة يكشف ما أكده له الرئيس السيسي



وأشار "الدبيبة"، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء المصري، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن انعقاد اللجنة يعد إضافة للعلاقات التاريخية بين البلدين، لافتا إلى أنه التقى صباح اليوم بالرئيس عبدالفتاح السيسي والذي أكد فيه عن عمق العلاقة التاريخية بين البلدين.



وأضاف عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن الرئيس السيسي أكد أن مصر لن تكون إلا مع الشعب الليبي في تحقيق استقراره وغعادة إعمار بلاده.



أعرب عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن سعادته لزيارة مصر، واصفا إياها بالزيارة التاريخية، حيث إنها تأتي بالتزامن مع انعقاد اللجنة العليا المصرية الليبية بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات.