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عبدالحميد الدبيبة يكشف ما أكده له الرئيس السيسي

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 02:04 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
هدى عبدالرازق
أعرب عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن سعادته لزيارة مصر، واصفا إياها بالزيارة التاريخية، حيث إنها تأتي بالتزامن مع انعقاد اللجنة العليا المصرية الليبية بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات.

وأشار "الدبيبة"، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء المصري، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن انعقاد اللجنة يعد إضافة للعلاقات التاريخية بين البلدين، لافتا إلى أنه التقى صباح اليوم بالرئيس عبدالفتاح السيسي والذي أكد فيه عن عمق العلاقة التاريخية بين البلدين.

وأضاف عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن الرئيس السيسي أكد أن مصر لن تكون إلا مع الشعب الليبي في تحقيق استقراره وغعادة إعمار بلاده.

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