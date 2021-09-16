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وكيلة مشروعات النواب تكشف ملف فساد مخازن هيئة التأمين الصحي بكفر الشيخ

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 02:05 م
النائبة هالة أبو السعد،
النائبة هالة أبو السعد،
عبداللطيف هيبة
تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن قيام الهيئة العامة للتأمين الصحى - فرع الغربية بالتعاقد مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لبناء مخازن للهيئة، وذلك على قطعه أرض مساحتها ١٠٠٠ متر مربع داخل محيط مستشفى فوه للتأمين الصحى بمحافظة كفر الشيخ.

وتابعت "أبو السعد" أنه بالرغم من تدخلنا من قبل كنواب لوقف تنفيذ بناء مخازن مركزيه طبية وغير طبية للهيئة على مساحه 1000 متر داخل زمام مستشفى التأمين الصحى بمدينه فوه محافظه كفر الشيخ، إلا ان الهيئة ما زالت مصره على إقامة هذا المشروع وإهدار المال العام بصوره واضحة للأسباب الآتية:

أولا: إن أحد أهم شروط هيئه الاعتماد والجودة لمنح شهادة الاعتماد والجودة للمستشفيات عدم وجود مخازن داخل الحيز العمرانى للمستشفى مما سوف يستوجب حتميه هدم هذا المستودع مستقبلا فى حال تقدمت المستشفى للحصول على شهاده الاعتماد مما يعتبر إهدار واضح وصريح للمال العام.

ثانيا: مدينة فوه من المدن المغلقة من حيث الحيز العمرانى مما رفع سعر متر الأرض بها إلى حدود ١٥٠٠٠ جنيه للمتر مما يعنى أننا نبنى مستودعا للمخازن على ارض قيمتها الفعلية ١٥ مليون جنيه. فأين هنا مبدأ الاستغلال الأمثل لأملاك الدولة الذى ينادى به دوما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث انه من الأفضل ان يتم بناء مثل هذه المستودعات خارج النطاق العمرانى للمدن المزدحمه فهناك العديد من أراضى الدولة المتاحة فى مدينه مطوبس المجاورة لمدينه فوه.

ثالثا: هناك حالة من السخط الشعبي بين المواطنين فى المدينة والمدن المجاورة رفضا لهذا المشروع حيث أنهم يأملون فى استغلال متميز لهذه المساحة المتميزة من الأرض فى داخل اكبر مستشفى للتأمين الصحى فى منطقة وسط وغرب الدلتا لبناء صرح طبى يساهم فى تقديم خدمه طبية عاليه المستوى لحوالى ٨ ملايين نسمة هم سكان مدن ومراكز فوه ودسوق وقلين ومطوبس والمحموديه وادفينا والرحمانية حيث تتوسط مدينة فوه جغرافيا هذه الكتلة السكانية الكبيرة.

وهم يأملون كثيرا فى إقامه مركز لجراحات القلب والصدر ومستشفى ومركز للاطفال، او مستشفى للعيون
لخدمه ٨ ملايين إنسان محرومين تماما من هذه الخدمات الصحية بدلا من إهدار الموارد على بناء مستودعات ومخازن.

وطالبت وكيلة المشروعات الصغيرة مجلس النواب بالتدخل الفورى وإنقاذ مستشفي فوه من شبهات وقائع فساد وإساءة استغلال نفوذ ليس لها هدف سوى تعطيل خدمة أكثر من 8 ملايين مواطن يتم علاجهم بهذه المستشفي، كما طالبت بفتح تحقيق موسع بهذا الأمر كي نكشف بعض الوقائع التى من شأنها تشكل جريمة متكاملة الاركان.... مع العلم ان محافظة كفر الشيخ من محافظات المرحلة الثانية لتطبيق التأمين الصحي.

الكلمات المفتاحية

هيئه التأمين الصحي مجلس النواب كفرالشيخ فوه طلب احاطه النائبه هاله ابو السعد التأمين الصحي

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