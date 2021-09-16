فتح باب الالتحاق للطلاب الوافدين بجامعة الأزهر إلكترونيًّا لمدة أسبوعين







وأضاف الشربيني، أن فتح باب التسجيل إلكترونيًّا يأتي في إطار جهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، نحو التحول الرقمي تماشيًا مع السياسة العامة للدولة المصرية، وإليكم رابط التسجيل: من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا





وكود الدفع للمصريين هو: 645.

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فتح باب التسجيل إلكترونيًّا للوافدين من الطلاب والطالبات لمدة أسبوعين.علمًا بأن كود دفع خدمة فوري للطلاب الوافدين هو: 62980