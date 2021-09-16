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فتح باب الالتحاق للطلاب الوافدين بجامعة الأزهر إلكترونيًّا لمدة أسبوعين

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 02:06 م
الدكتور محمد المحرصاوي
الدكتور محمد المحرصاوي
محمود الجلاد
أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فتح باب التسجيل إلكترونيًّا للوافدين من الطلاب والطالبات لمدة أسبوعين.

وأضاف الشربيني، أن فتح باب التسجيل إلكترونيًّا يأتي في إطار جهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، نحو التحول الرقمي تماشيًا مع السياسة العامة للدولة المصرية، وإليكم رابط التسجيل: من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

علمًا بأن كود دفع خدمة فوري للطلاب الوافدين هو: 62980

وكود الدفع للمصريين هو: 645.

الكلمات المفتاحية

مشيخة الازهر محمد المحرصاوي جامعة الأزهر اخبار مصر احمد الطيب

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