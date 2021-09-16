Advertisements

عبور أول صهريج محمل بالوقود الإيراني إلى لبنان قادما من الأراضي السورية

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 02:06 م
الرئيس اللبناني
الرئيس اللبناني
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، بعبور أول صهريج محمل بالوقود الإيراني إلى لبنان قادما من الأراضي السورية.

 

وشهد لبنان في الأيام الأخيرة، نقصًا حادًا في الوقود، وحوادث خطف صهاريج، ما دفع الجيش اللبناني إلى الإعلان أنه سيداهم محطات الوقود والمستودعات وسيصادر أي كميات مخبأة ويوزعها على المواطنين.

 

وطالب الرئيس اللبناني ميشال عون، بإجراء تحقيق لكشف ملابسات انفجارعكار، كما دعا إلى استنفار الأجهزة الأمنية والطبية بالمنطقة.

أخبار تهمك

عبد الله السعيد يتخذ قرارا ناريا من أجل الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يرحب برحيل نجمه لبيراميدز مقابل 7 مليون جنيه

منذ ساعتين و 9 دقيقة

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ ربع ساعة

عاجل.. قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 4 ساعات

اسم مفاجأة يقترب من رئاسة رابطة أندية الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. تفاصيل استقالة أسامة نبيه من تدريب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. فرنسا تعلن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الصحراء الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تعليق ناري من كيروش على تدريب منتخب مصر

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

منذ ساعتين و 31 دقيقة

بالتفاصيل.. خطة مدوية من الزمالك للحفاظ على بن شرقي

منذ أقل من ساعتين

الموت يُفجع الفنان ضياء الميرغني

منذ نصف ساعة

عاجل.. فيديو يوثق سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. القبض على أب حاول ذبح ابنه في القاهرة

منذ حوالي 11 ساعة

خاص.. سر تواجد أحمد فتوح في اتحاد الكرة

منذ 40 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:20 م

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

عاجل.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك

02:01 م

عاجل.. تعليق ناري من كيروش على تدريب منتخب مصر

01:19 م

مفاجأة.. تفاصيل استقالة أسامة نبيه من تدريب الزمالك

10:30 ص

مفاجأة مدوية.. الزمالك يرحب برحيل نجمه لبيراميدز مقابل 7 مليون جنيه

12:42 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements