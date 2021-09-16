عبور أول صهريج محمل بالوقود الإيراني إلى لبنان قادما من الأراضي السورية

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، بعبور أول صهريج محمل بالوقود الإيراني إلى لبنان قادما من الأراضي السورية.

وشهد لبنان في الأيام الأخيرة، نقصًا حادًا في الوقود، وحوادث خطف صهاريج، ما دفع الجيش اللبناني إلى الإعلان أنه سيداهم محطات الوقود والمستودعات وسيصادر أي كميات مخبأة ويوزعها على المواطنين.

وطالب الرئيس اللبناني ميشال عون، بإجراء تحقيق لكشف ملابسات انفجارعكار، كما دعا إلى استنفار الأجهزة الأمنية والطبية بالمنطقة.