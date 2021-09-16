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تفاصيل خطة "البيئة" لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة (فيديوجراف)

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 02:09 م
وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
مارينا بشارة
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بدء خطة منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة للعام الحالي ٢٠٢١ المعروفة إعلاميًا بمنظومة السحابة السوداء وذلك بالتنسيق مع كلًا من وزارتي الزراعة والتنمية المحلية وبالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية.

تفاصيل الخطة
وترصد "الفجر" في السطور التالية خطة وزارة البيئة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة:

١-متابعة إجراءات جمع وتدوير قش الأرز بمحافظات المنظومة

٢-حملات التفتيش للحد من الانبعاثات الناتجة

٣-التفتيش على المنشآت الصناعية

٤-فحص عوادم السيارات

٥-مراقبة المقالب العشوائية للمخلفات الصلبة لمنع الاشتعالات

٦-الرصد عن طريق الأقمار الصناعية لتحليل مؤشرات جودة الهواء

٧-استقبال شكاوى المواطنين لمنع الحرق المكشوف لقش الارز والمخلفات

٨-ندوات توعية مع المزارعين للحد من تلوث الهواء والاستفادة من قش الأرز.

٩-التنسيق مع الزراعة والتنمية المحلية لإدارة المخلفات الزراعية والبلدية'

١٠-خفض معدلات الحرق المكشوف للمخلفات

١١-التنسيق مع المحافظين لتنظيم عمل الفواخير والمكامير النباتية

١٢-حملات التفتيش وإزالة المكامير العشوائية

١٣-تخفيف الأحمال بالمنشآت في فترات السكون والتهوية السيئة

١٤-حملات مشتركة بين الداخلية والبيئة لفحص عوادم المركبات

١٥-الفحص اليومي لأسطول النقل بالقاهرة خلال فترة الخريف.

الكلمات المفتاحية

وزارة البيئة نوبات تلوث الهواء البيئة

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