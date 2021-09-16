التعليم العالي: بروتوكول تعاون بين "علوم البحار والمصايد" والمعهد القومي للبحوث

تلقى د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من د. عمرو زكريا حمودة، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد حول توقيع المعهد بروتوكول تعاون مع المركز القومي للبحوث.

تطوير البحث العلمي

وأشار التقرير إلى أن توقيع البروتوكول جاء في ضوء دعم التعاون مع الجهات والمعاهد البحثية، ودعم جهود الدولة المصرية لتطوير البحث العلمي ودوره فى التنمية المستدامة في كافة المجالات، وتنفيذًا لسياسة الدولة في توظيف البحث العلمي لتنمية المجتمع مع وضع حلول للمشاكل التنموية بالدولة، ودمج سبل التعاون البحثي والعلمي والفني والإداري بين الكيانات المختلفة.

الاستفادة من خبرات الطرفين

وأضاف التقرير أن بروتوكول التعاون يهدف للاستفادة من خبرات الطرفين في تمويل وتنفيذ مشروعات مشتركة ممولة متفق عليها من كلا الجانبين؛ لخدمة كافة المجالات البحثية فى مجالات الأنشطة البحرية، وأنشطة النانو والبيوتكنولوجي، وذلك من خلال الاستفادة من السفن البحثية التابعة للمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد في تنفيذ وإجراء المشروعات والأبحاث المشتركة بالمعامل المركزية التابعة للمركز القومي للبحوث، التي تهدف للنهوض وتحقيق التنمية الاقتصادية للدولة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من خبرات الباحثين من كلا الجانبين في تعظيم دور البحث العلمي فى تنمية المجتمع والخدمة الوطنية والتحديات الإنتاجية والاقتصادية بالدولة.



ووقع بروتوكول التعاون عن المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد د.عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد، وعن المركز القومى للبحوث د.محمد هاشم رئيس المركز.

