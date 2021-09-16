الثلاثاء.. جامعة الجلالة تستضيف المنتدى الإقليمي للعلم المفتوح

الجلسات الحوارية والمناقشات

جلسات حول العلم المفتوح



وأكدت د. غادة عبد الباري الأمين العام للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة أن فعاليات المنتدى ستشهد مشاركة عدد من المتخصصين في مجال العلم المفتوح بالمنطقة العربية؛ للتداول والتباحث في السبل الأنجح لدفع أجندة العلم المفتوح وبما يخدم مآرب التنمية الإنسانية المستدامة في المنطقة العربية.



ورحب د. أشرف حيدر رئيس جامعة الجلالة باستضافة المنتدى بالجامعة، مرحبا بكل ضيوف المنتدى، كما أشار إلى تنظيم جولة ميدانية لضيوف المنتدى لكافة مرافق جامعة الجلالة.



ومن جانبه، صرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المنتدى سيشهد حضور لفيف من منتسبي المجتمع الأكاديمي وقيادات الوزارة، مشيرًا إلى أنه سيتم توجيه الدعوة للسادة الصحفيين محرري التعليم العالي والبحث العلمي لحضور فعاليات المنتدى وتغطيته إعلاميًا.



ويشهد المنتدى مجموعة من الجلسات الحوارية والمناقشات؛ لتحديد التحديات المشتركة، ومشاركة أفضل الممارسات، وتطوير أدوات قياس عملية لنجاح مشروع العلم المفتوح بالدول العربية، وستناقش هذه الجلسات مجموعة من القضايا ذات الصلة بالعلم المفتوح تشمل خلال اليوم الأول من المنتدى تحليل الوضع الراهن للعلم المفتوح، وركائزه الأساسية، وتفعيله في المنطقة العربية، بالإضافة إلى وضع سياسات واستراتيجيات تدعم العلم المفتوح في مصر، والتحديات التي تواجه تطبيق العلم المفتوح واستخدامه عند وضع السياسات في العالم العربي.فيما يشهد اليوم الثاني من المنتدى جلسات حول العلم المفتوح واستدامته في المنطقة العربية، وتوصيات لتعزيز دور العلم المفتوح، ودعم العلم المفتوح باستخدام المعامل الإلكترونية التكنولوجية، وجلسة عن مبادرة بنك المعرفة المصري ودوره في الوصول المفتوح للبيانات.