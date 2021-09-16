المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم سعدي جوهر عن مسلسل "لعبة نيوتن"





وجه رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق الدعوة لمسئولي شركة "media hub سعدي جوهر" لحضو حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان لعام 2021.



وكشف المجلس القومي لحقوق الإنسان عن إقامة الحفل في يوم الإثنين الموافق 22 نوفمبر المقبل بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية إنطلاقاً من دوره في مجال نشر الثقافة بين مختلف طوائف المجتمع ونظراً لما للدراما التلفزيونية من دور هام في تشكيل وعي وثقافة الشعب المصري بما يؤثر على المجتمع سلباً وإيجاباً.



ومن المقرر أن يشهد الحفل تكريم صناع الأعمال الدرامية الداعمة لحقوق الإنسان والتي يأتي على رأسها مسلسل "لعبة نيوتن"الذي قدمته الشركة في شهر رمضان الماضي وحظي بمتابعة كبيرة من قبل الجمهور ومثل حالة فريدة عن بقية الأعمال الأخرى التي قدمت في نفس العام.



وجاء اختيار "لعبة نيوتن" بعد قيام المجلس بتقييم جميع الأعمال الدرامية في العام من قبل لجنة متخصصة من النقاد الذين أشرفت عليهم لجنة الثقافة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.