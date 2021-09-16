Advertisements

المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم سعدي جوهر عن مسلسل "لعبة نيوتن"

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 02:10 م
أبطال مسلسل لعبة نيوتن
أبطال مسلسل لعبة نيوتن
كريم هاشم


وجه رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق الدعوة لمسئولي شركة "media hub سعدي جوهر" لحضو حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان لعام 2021.

وكشف المجلس القومي لحقوق الإنسان عن إقامة الحفل في يوم الإثنين الموافق 22 نوفمبر المقبل بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية إنطلاقاً من دوره في مجال نشر الثقافة بين مختلف طوائف المجتمع ونظراً لما للدراما التلفزيونية من دور هام في تشكيل وعي وثقافة الشعب المصري بما يؤثر على المجتمع سلباً وإيجاباً. 

ومن المقرر أن يشهد الحفل تكريم صناع الأعمال الدرامية الداعمة لحقوق الإنسان والتي يأتي على رأسها مسلسل "لعبة نيوتن"الذي قدمته الشركة في شهر رمضان الماضي وحظي بمتابعة كبيرة من قبل الجمهور ومثل حالة فريدة عن بقية الأعمال الأخرى التي قدمت في نفس العام.

وجاء اختيار "لعبة نيوتن" بعد قيام المجلس بتقييم جميع الأعمال الدرامية في العام من قبل لجنة متخصصة من النقاد الذين أشرفت عليهم لجنة الثقافة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.

الكلمات المفتاحية

منى زكي مسلسل لعبة نيوتن محمد فراج سيد رجب سعدي جوهر بيج زي المجلس القومي لحقوق الإنسان

أخبار تهمك

عاجل.. القبض على أب حاول ذبح ابنه في القاهرة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تعليق ناري من كيروش على تدريب منتخب مصر

منذ ساعة و نصف

عاجل.. فيديو يوثق سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

منذ ساعتين و 31 دقيقة

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ ربع ساعة

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ حوالي 12 ساعة

اسم مفاجأة يقترب من رئاسة رابطة أندية الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 4 ساعات

الموت يُفجع الفنان ضياء الميرغني

منذ نصف ساعة

عاجل.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك

منذ أقل من ساعة

عبد الله السعيد يتخذ قرارا ناريا من أجل الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

بالتفاصيل.. خطة مدوية من الزمالك للحفاظ على بن شرقي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية.. الزمالك يرحب برحيل نجمه لبيراميدز مقابل 7 مليون جنيه

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. فرنسا تعلن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الصحراء الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. سر تواجد أحمد فتوح في اتحاد الكرة

منذ 40 دقيقة

مفاجأة.. تفاصيل استقالة أسامة نبيه من تدريب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

بين الإثارة والتشويق.. “لعبة نيوتن” يجمع منى زكي بكيميا فراج وممدوح

الليلة.. نجوم مسلسل "لعبة نيوتن" ضيوف لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:20 م

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

عاجل.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك

02:01 م

عاجل.. تعليق ناري من كيروش على تدريب منتخب مصر

01:19 م

مفاجأة.. تفاصيل استقالة أسامة نبيه من تدريب الزمالك

10:30 ص

مفاجأة مدوية.. الزمالك يرحب برحيل نجمه لبيراميدز مقابل 7 مليون جنيه

12:42 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements