قنا تنهي استعدادتها لتنفيذ خطة "صقر 87" لمجابهة الأزمات والكوارث





جاء ذلك بحضور العميد محمد غنيم، مساعد المستشار العسكري، وكافة الأجهزة التنفيذية، ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة، في إطار استعدادات محافظة قنا لتنفيذ خطة التدريب العملي المشترك صقر 87 لمجابهة الأزمات والكوارث.

أهمية خطط التعامل مع الأزمات والكوارث

من جانبه أوضح المستشار العسكري للمحافظة أهمية خطط التعامل مع الأزمات والكوارث الطارئة للوقوف على مدى استعداد الأجهزة التنفيذية لمواجهة الأزمة حال حدوثها، من خلال التدريب العملي على عدد من السيناريوهات المختلفة والمواقف الطارئة التي قد تحدث بالمحافظة بالتنسيق بين المحافظة وقوات الدفاع الشعبي والعسكري بوزارة الدفاع في الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر المقبل.

جاهزية المحافظة في مجابهة الأزمات

كما استعرضت جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية كافة الخطط والتقارير اللازمة لمجابهة الأزمات والكوارث المحتملة التي تتضمن كافة التنسيقات التي يتم تنفيذها، والإجراءات التي يجب اتباعها قبل وأثناء وبعد حدوث الأزمة، بالإضافة إلى أهم النقاط الواجب اتخاذها للمواقف التعبوية مع إزالة الآثار الناتجة عنها بما يثبت جاهزية المحافظة في مجابهة الأزمات، وقدرة الأفراد على تنفيذ المهام في الوقت المناسب وبالكفاءة المطلوبة.

نظَّمت الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمحافظة قنا، اجتماعا موسعا، برئاسة العميد أحمد عوض، المستشار العسكري للمحافظة، لمناقشة خطط تنفيذ التدريب العملي المشترك صقر 87 لمجابهة الأزمات والكوارث.