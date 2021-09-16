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خاص.. سر تواجد أحمد فتوح في اتحاد الكرة

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 02:11 م
احمد فتوح
احمد فتوح
محمد الصو
تواجد أحمد فتوح لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في الاتحاد المصري لكرة القدم.

خاص.. سر تواجد أحمد فتوح في اتحاد الكرة
وجاء وصول فتوح على هامش تقديم كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

وأكد فتوح خلال تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن سبب التواجد في الجبلاية من أجل تلقى مستحقاته.

وأضاف نجم الزمالك: "لدي مكافآت عن المشاركة في أولمبياد طوكيو الأخيرة، وأبلغوني بالحضور من أجلها".

وشارك أحمد فتوح مع المنتخب الوطني الأولمبي، في منافسات دورة الألعاب الأولمبية والتي خرج منها الفراعنة أمام البرازيل، بهدف دون رد بدور الثمانية.

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الزمالك احمد فوح اتحاد الكرة آلفجر

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