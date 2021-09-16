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حماية النيل بوزارة الري تنفذ 11 قرار إزالة على 300 متر في الدقهلية

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 02:20 م
الإزالات
الإزالات
مصطفى الملاح
تمكنت الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بوزارة الري اليوم، من تنفيذ 11 إزالة متنوعة للتعديات على أملاك ري خلال حملة إزالات موسعة بمحافظة القليوبية مؤكدة أن الإزالات تمت على مساحة 300 م2 بنطاق هندسة ري دكرنس زمام الإدارة العامة لري شرق الدقهلية وذلك ضمن الموجة الثامنة عشر للإزالات.

مواصلة المجهودات المبذولة من الوزارة لحصر كافة أشكال التعديات

ووجه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بمواصلة المجهودات المبذولة من كافة جهات الوزارة لحصر كافة أشكال التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية وأملاك الرى، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجميع المنتفعين.

الهدف من التصدي الفوري للتعديات على نهر النيل

وأشار وزير الري الى أن التصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية، يهدف للحفاظ على المجاري المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.

وأضاف "عبدالعاطي" أن الوزارة لا تتهاون مع أي تعدي أيًا كان حجمه أو مرتكبه بهدف الوصول بنهر النيل إلى "نيل بلا تعديات".

استخدام صور الأقمار الصناعية فى رصد التعديات على المجاري المائية

وكان قد صرح الدكتور محمد عبد العاطي أن الوزارة تستخدم صور الأقمار الصناعية فى تحديد طبيعة استخدامات الأراضي حول المجرى الرئيسي لنهر النيل وفرعيه، ورصد التعديات على حرم النهر للتعامل معها أولًا بأول، ورصد التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية بمحافظات الجمهورية المختلفة.

حملة إنقاذ النيل

وأطلقت الوزارة حملة باسم إنقاذ النيل، والتي تهدف الى حماية نهر النيل، عن طريق إزالة كافة التعديات علي نهر النيل وكافة المجاري المائية، وذلك للحفاظ على نهر النيل وضمان وصول المياه إلى كافة الترع.
حماية النيل بوزارة الري تنفذ 11 قرار إزالة على 300 متر في الدقهلية
حماية النيل بوزارة الري تنفذ 11 قرار إزالة على 300 متر في الدقهلية
حماية النيل بوزارة الري تنفذ 11 قرار إزالة على 300 متر في الدقهلية
حماية النيل بوزارة الري تنفذ 11 قرار إزالة على 300 متر في الدقهلية

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