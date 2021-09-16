الموت يُفجع الفنان ضياء الميرغني



والجدير بالذكر أن طارق الميرغني عام عام 1955، وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1982، وبدأ العمل السينمائي عام 1995 كمساعد مخرج مع عدد من المخرجين أبرزهم عاطف الطيب، وعلي بدرخان، ويعد عضو عامل بنقابة المهن السينمائية شعبة الإخراج.







أعلن الفنان ضياء الميرغني، منذ ساعات قليلة عن وفاة نجل شقيقه، المخرج طارق الميرغني، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".كتب ضياء الميرغني منشورًا قال فيه :"إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله ابن أخي المخرج السينمائي طارق الميرغني"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.