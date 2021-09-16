أقترب مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي من التعاقد مع ثنائي أجنبي من داخل القارة الأفريقية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





الإسماعيلي يقترب من التعاقد مع ثنائي أجنبي

ويعكف طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي خلال الوقت الحالي، على دارسة بعض من السير الذاتية لأكثر من لاعب، لحسم التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





ويسعي مسؤولو نادي الإسماعيلي على التعاقد مع أكثر من لاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الكروي الجديد.





وتولي طلعت يوسف القيادة الفنية لنادي الإسماعيلي، خلال الوقت الحالي نظراً لرحيل إيهاب جلال الذي تولي تدريب نادي بيراميدز.