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"ستدق من جديد".. تعرف على أعمال ترميم برج الساعة بالقلعة

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 02:16 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
أعلنت وزارة السياحة والآثار أن برج الساعة في قلعة الناصر صلاح الدين الأيوبي، والذي يقع في ساحة جامع محمد علي باشا، وقد تم الانتهاء من ترميمه كاملًا وتقوية الألوان لإعادتها إلى رونقها الطبيعي مرة أخرى، كما تمت أعمال صيانة للزجاج الملون وإعادة تثبيته، وصيانة قواعد الأعمدة الحديدية الدائرية الموجودة بالجزء العلوي.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوزير السياحة والآثار، صباح اليوم الخميس، في القلعة للوقوف على آخر مستجدات أعمال الترميم والصيانة الجارية بجامع محمد علي ورافقه خلال الجولة العميد مهندس هشام سمير مساعد الوزير للشؤون الهندسية، وأحمد عبيد مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير، والدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إيمان زيدان المشرف العام على تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف.

وأكد بيان وزارة السياحة والآثار أنه تم الانتهاء من إصلاح الساعة الخاصة بالبرج بأيادي مصرية خالصة، بعد فترة توقف دامت لسنوات طويلة وجاري الآن إعداد التجارب اللازمة للملئ الذاتي لها وعودتها للحياة لتعمل مرة أخرى وتدق أجراسها من جديد في أوقات محددة فور الانتهاء من فترة تجارب الملئ الذاتي لها لضمان العمل الدائم دون توقف.

وبرج الساعة يقع في منطقة تتوسط الرواق الشمالي الغربي من الجامع، وهو عبارة عن برج معدني مزخرف بالنقوش وألواح الزجاج الملون، وبداخله ساعة أهديت إلى محمد علي باشا من ملك فرنسا لويس فيليب عام 1846م، كي توضع في قصره بشبرا، وتم تخزينها في القصر إلى أن استقر الأمر على وضعها في الجامع بعهد الخديوي عباس حلمي الأول سنة 1856م.

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